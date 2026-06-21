Вратарь Кюрасао рассказал, как его должны почтить после подвига на ЧМ-26

Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром, который прошлой ночью вошел в историю чемпионатов мира, рассказал, какой подарок он хотел бы получить дома. Спортсмен не проявил особой скромности.

Сборная Кюрасао сенсационно не дала Эквадору одержать победу (0:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Обладатель звания лучшего игрока матча, вратарь Элой Ром, рассчитывает на небольшой подарок, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Ром после матча?

ФИФА признала голкипера ФК Майами лучшим футболистом матча. Кроме того, он побил рекорд по количеству сейвов в основное время матчей чемпионата мира — 15.

Вратарю из Кюрасао не хватило одного отраженного удара, чтобы дотянуться до абсолютного рекорда вратаря США Тима Ховарда в 16 сейвов. Но в 2014 году тогдашний вратарь сборной США отыграл основное время, а также дополнительное время против Бельгии (2:1).

После удачного выступления Элой Ром не сдерживал эмоций.

Для меня, как для вратаря, это почти идеальный матч. Я также очень горжусь командой, потому что, повторяю, мы сделали это всей командой. Я делаю сейвы, но мы думали как команда, включая игроков, которые выходили на замену. Но да, думаю, мне нужна статуя на Кюрасао,

– сказал Ром.

Кюрасао сохраняет шансы на выход в плей-офф. В третьем туре эта команда сыграет с Кот-д’Ивуаром.

Элой Ром: что известно?

37-летний вратарь, как и ещё 16 футболистов в заявке Кюрасао на этот турнир, является воспитанником нидерландской футбольной системы. В его активе один матч за сборную Нидерландов U20, сыгранный в 2010 году.

Всего за свою карьеру Элой Ром провел 190 матчей на уровне элитного дивизиона чемпионата Нидерландов. В роли запасного вратаря ПСВ он становился чемпионом страны в 2018 году.

Годом ранее Ром выиграл Кубок Нидерландов в качестве основного вратаря клуба Витесс. В финале он сумел сохранить свои ворота "на замке" в матче с АЗ.

К ФК Майами Ром присоединился в январе этого года. Перед подписанием контракта с клубом, выступающим на втором уровне американского футбола, Элой полсезона был безработным.