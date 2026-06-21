Збірна Кюрасао сенсаційно не дала перемогти Еквадору (0:0) в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу. Володар звання найкращого гравця матчу воротар Елой Ром розраховує на певний презент, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Ром після матчу?

ФІФА визнала голкіпера ФК Маямі найкращим футболістом поєдинку. Окрім цього, він побив рекорд за числом сейвів в основний час матчів Мундіалю – 15.

Голкіперу з Кюрасао не вистачило одного відбитого удару, щоб дістатись до абсолютного рекорду воротаря США Тіма Ховарда у 16 сейвів. Але у 2014-му тодішній страж воріт США зіграв основний час, а також овертайми проти Бельгії (2:1).

Після вдалого виступу Елой Ром не стримував емоцій.

Для мене, як для воротаря, це майже ідеальний матч. Я також дуже пишаюся командою, бо, повторюю, ми зробили це всією командою. Я роблю сейви, але ми думали як команда, включаючи гравців, які виходили на заміну. Але так, думаю, мені потрібна статуя на Кюрасао,

– сказав Ром.

Кюрасао зберігає шанси на потрапляння у плей-оф. В третьому турі ця команда протистоятиме Кот-д’Івуару.

Елой Ром: що відомо?

37-річний голкіпер, як і ще 16 футболістів у заявці Кюрасао на цей турнір, є вихованцем нідерландської системи футболу. У його активі є один матч за збірну Нідерландів U20, зіграний у 2010 році.

Загалом за свою кар’єру Елой Ром провів 190 матчів на рівні елітного дивізіону чемпіонату Нідерландів. У ролі запасного воротаря ПСВ він ставав чемпіоном країни у 2018-му.

Роком раніше Ром вигравав Кубок Нідерландів як основний голкіпер клубу Вітесс. У фіналі він зумів залишити свої ворота "на замку" у поєдинку з АЗ.

До ФК Маямі Ром приєднався у січні цього року. Перед підписанням контракту з клубом, який виступає на другому щаблі американського футболу, Елой пів сезону був безробітним.