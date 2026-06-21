Еквадор після прикрої поразки від Кот-д’Івуару на останніх хвилинах (0:1) намагався реабілітуватись у грі з Кюрасао. Чи вдалось їм це розповідає 24 Канал.

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Еквадор – Кюрасао: як склався матч?

Поєдинок виявився доволі яскравим. Уже на четвертій хвилині рахунок мав відкривати легендарний для еквадорського футболу нападник Еннер Валенсія. Форвард мексиканської Пачуки не використав вихід віч-на-віч з воротарем.

Еквадор – Кюрасао – 0:0

Приблизно у такому стилі минули усі 90 хвилин гри. Так, еквадорські футболісти не завжди виходили на настільки вигідні позиції, однак завдали за гру майже 27 ударів. Це дуже схоже з сумним досягненням збірної Туреччини.

Відзначитись їм завадив 37-річний найкращий футболіст матчу за версією ФІФА Елой Ром. Представник ФК Маямі з другої американської ліги здійснив 15 порятунків за матч – рекорд усіх матчів в основний час на чемпіонатах світу.

Огляд гри Еквадор – Кюрасао від MEGOGO: дивіться відео

Зазначимо, що успіх воротаря Кюрасао у цьому поєдинку не є випадковим. За свою кар’єру Елой Ром провів 190 матчів на рівні елітного дивізіону чемпіонату Нідерландів.

У ролі запасного воротаря ПСЖ він ставав чемпіоном країни у 2018-му. Роком раніше Ром вигравав Кубок Нідерландів як основний голкіпер клубу Вітесс. У фіналі він зумів залишити свої ворота "на замку" у поєдинку з АЗ.

Що далі для обох збірних?

Шанси колективів на прохід у наступний раунд сильно похитнулись. У третьому турі Еквадору необхідно перемагати Німеччину, а Кюрасао – Кот-д’Івуар.

Обидва поєдинки відбудуться 25 червня о 23.00 за київським часом.