Эквадор после досадного поражения от Кот-д’Ивуара на последних минутах (0:1) пытался реабилитироваться в матче с Кюрасао. Удалось ли им это — рассказывает 24 Канал.

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Эквадор – Кюрасао: как сложился матч?

Поединок оказался довольно ярким. Уже на четвертой минуте счет должен был открыть легендарный для эквадорского футбола нападающий Эннер Валенсия. Форвард мексиканской Пачуки не реализовал выход один на один с вратарем.

Эквадор – Кюрасао – 0:0

Примерно в таком же стиле прошли все 90 минут игры. Да, эквадорские футболисты не всегда выходили на столь выгодные позиции, однако нанесли за игру почти 27 ударов. Это очень похоже на печальное достижение сборной Турции.

Отличить их помешал 37-летний лучший футболист матча по версии ФИФА Элой Ром. Представитель ФК Майами из второй американской лиги совершил 15 сэйвов за матч — рекорд всех матчей в основное время на чемпионатах мира.

Обзор игры Эквадор – Кюрасао от MEGOGO: смотрите видео

Отметим, что успех вратаря из Кюрасао в этом поединке не случаен. За свою карьеру Элой Ром провел 190 матчей на уровне элитного дивизиона чемпионата Нидерландов.

В роли запасного вратаря ПСЖ он становился чемпионом страны в 2018 году. Годом ранее Ром выигрывал Кубок Нидерландов в качестве основного голкипера клуба Витесс. В финале ему удалось сохранить свои ворота "на замке" в матче с АЗ.

Что дальше для обеих сборных?

Шансы команд на выход в следующий раунд сильно пошатнулись. В третьем туре Эквадору необходимо победить Германию, а Кюрасао — Кот-д’Ивуар.

Оба матча состоятся 25 июня в 23:00 по киевскому времени.