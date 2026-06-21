Утром 21 июня команды из Африки и Азии пытались одержать первую победу на чемпионате мира по футболу-2026. О том, кому это удалось, рассказывает "24 Канал".

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Как сложился матч Тунис – Япония?

К матчу Тунис подходил с явными внутренними проблемами. После первого тура и поражения там со счётом 1:5 от Швеции с поста главного тренера сборной был уволен Сабри Лямуши. Его место занял Эрве Ренар.

Правда, это сборной Туниса не помогло. Уже на четвертой минуте японцы выбежали в быструю контратаку, которую довели до прострела с фланга. Его удачно замкнул Даэчи Камада — 1:0 в пользу Японии.

Тунис – Япония – 0:4

Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Ито, 69

Следующие два гола в ворота африканской команды были забиты после и перед перерывом на воду. В первом тайме Аясе Уэда ударом из-за пределов штрафной завершил длительную атаку Японии, а во втором тайме Дзунья Ито реализовал момент после контратаки.

В конце матча Уэда оформил дубль – 4:0. Ответных атак у представителей Азии практически не было. За все время подопечные Ренара создали всего 0,05 по системе ожидаемых голов.

Что дальше для обеих команд?

Сборная Туниса утратила шансы на продолжение турнирной борьбы и за тур до завершения группового этапа заняла последнее место в группе.

Матчи заключительного тура в группе F состоятся 26 июня в 02:00 по киевскому времени. В американском городе Канзас-Сити Тунис встретится с Нидерландами. В параллельном матче сыграют Япония и Швеция, которые проведут встречу в Арлингтоне.