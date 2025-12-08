Футболист сборной Украины отметился красивым ассистом, который привел к голу-конфетке

В воскресенье, 7 декабря, состоялись матчи 15 тура чемпионата Турции по футболу. В одном из них Гезтепе дома принимал Трабзонспор.

Гости одержали победу со счетом 2:1. Одним из главных героев встречи стал украинский вингер Александр Зубков, информирует 24 Канал.

Чем Зубков запомнился в игре с Гезтепе?

Он на 76-й минуте, при счете 1:0 в пользу своей команды, отметился эффектным ассистом. Уроженец Макеевки сделал голевую передачу при исполнении штрафного удара.

Зубков подал с правого фланга на Эрнеста Мучи. Албанский нападающий великолепно разобрался в ситуации и отправил мяч в угол ворот соперника красивым ударом с лету, оформив дубль.

Ассист Зубкова в матче Гезтепе – Трабзонспор: смотрите видео

В конце концов этот гол стал победным, поскольку Гезтепе впоследствии отыграл один мяч. Благодаря этой победе Трабзонспор поднялся на второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги и отстает от Галатасарая лишь на два очка.

К слову. Зубков отыграл 84 минуты и получил за свою игру оценку 7,9 от статистического портала WhoScored. Выше было оценено только автора дубля Мучи – 8,8.

Отметим, что также в этом поединке приняли участие еще два украинских легионера. Защитник Арсений Багатов провел весь матч на поле, а форвард Даниил Сикан вышел на замену в компенсированное время ко второму тайму.

Что известно о выступлениях Зубкова в Турции?