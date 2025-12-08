Футболист сборной Украины отметился красивым ассистом, который привел к голу-конфетке
- Александр Зубков отметился эффектным ассистом в матче Гезтепе – Трабзонспор, что помогло его команде победить со счетом 2:1.
- Трабзонспор поднялся на второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от Галатасарая на два очка.
В воскресенье, 7 декабря, состоялись матчи 15 тура чемпионата Турции по футболу. В одном из них Гезтепе дома принимал Трабзонспор.
Гости одержали победу со счетом 2:1. Одним из главных героев встречи стал украинский вингер Александр Зубков, информирует 24 Канал.
Чем Зубков запомнился в игре с Гезтепе?
Он на 76-й минуте, при счете 1:0 в пользу своей команды, отметился эффектным ассистом. Уроженец Макеевки сделал голевую передачу при исполнении штрафного удара.
Зубков подал с правого фланга на Эрнеста Мучи. Албанский нападающий великолепно разобрался в ситуации и отправил мяч в угол ворот соперника красивым ударом с лету, оформив дубль.
Ассист Зубкова в матче Гезтепе – Трабзонспор: смотрите видео
В конце концов этот гол стал победным, поскольку Гезтепе впоследствии отыграл один мяч. Благодаря этой победе Трабзонспор поднялся на второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги и отстает от Галатасарая лишь на два очка.
К слову. Зубков отыграл 84 минуты и получил за свою игру оценку 7,9 от статистического портала WhoScored. Выше было оценено только автора дубля Мучи – 8,8.
Отметим, что также в этом поединке приняли участие еще два украинских легионера. Защитник Арсений Багатов провел весь матч на поле, а форвард Даниил Сикан вышел на замену в компенсированное время ко второму тайму.
Что известно о выступлениях Зубкова в Турции?
Александр перешел в Трабзонспор в феврале 2025 года из донецкого Шахтера. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро.
Он был признан лучшим правым вингером года в чемпионате Турции.
Всего за Трабзонспор пока провел 36 матчей, в которых забил девять голов и отдал столько же результативных передач (данные Transfermarkt).
Контракт с турецким клубом рассчитан до завершения сезона-2028/2029.
В ноябре 2025 года также отметился важнейшим голом за сборную Украины в поединке против Исландии, чем помог "сине-желтым" пробиться в плей-офф отбора на ЧМ-2026.