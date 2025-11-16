Подопечные Сергея Реброва долго не могли размочить счет в матче с Исландией. В воротах соперника чудеса творил голкипер Элиас Олафссон, сообщает 24 Канал.
Как Зубков забил важный гол за сборную Украины?
Паритет на поле сохранялся до 83-й минуты встречи. Переломный момент произошел во время розыгрыша углового. После подачи Цыганкова от флажка, мяч головой перебросил на дальнюю стойку Гуцуляк, где одиноко остался Зубков. Александр не растерялся и точным ударом в противоход голкиперу отправил мяч в ворота.
Видео гола Зубкова
В компенсированное время Алексей Гуцуляк поставил финальную точку в поединке. В итоге сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026.
Сколько голов забил за сборную Зубков?
- Воспитанник донецкого Шахтера Александр Зубков дебютировал за сборную Украины 7 октября 2020 года в товарищеском матче против Франции (1:7). На тот момент футболисту было 24 года.
- По данным Transfermarkt, в составе главной команды Украины Зубков сыграл 43 матча, в которых забил 3 гола. Свой первый мяч за сборную Украины Александр забил в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0) в 2021 году.
- Второй раз за "сине-желтых" Зубков отличился в ворота Армении (5:0) в Лиге наций в 2022 году. Однако самый важный пока гол 29-летний вингер забил в матче с Исландией.