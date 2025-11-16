Підопічні Сергія Реброва довго не могли розмочити рахунок у матчі з Ісландією. У воротах суперника дива творив голкіпер Еліас Олафссон, повідомляє 24 Канал.

Як Зубков забив важливий гол за збірну України?

Паритет на полі зберігався до 83-ї хвилини зустрічі. Переломний момент стався під час розіграшу кутового. Після подачі Циганкова від прапорця, м'яч головою перекинув на дальню стійку Гуцуляк, де самотньо залишився Зубков. Олександр не розгубився і точним ударом у протихід голкіперу відправив м'яч у ворота.

Відео голу Зубкова

У компенсований час Олексій Гуцуляк поставив фінальну крапку у поєдинку. У підсумку збірна України перемогла Ісландію з рахунком 2:0 та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026.

