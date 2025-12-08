Футболіст збірної України відзначився красивим асистом, який призвів до гола-цукерочки
- Олександр Зубков відзначився ефектним асистом у матчі Гезтепе – Трабзонспор, що допомогло його команді перемогти з рахунком 2:1.
- Трабзонспор піднявся на друге місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, відстаючи від Галатасарая на два очка.
У неділю, 7 грудня, відбулися матчі 15 туру чемпіонату Туреччини з футболу. В одному з них Гезтепе вдома приймав Трабзонспор.
Гості здобули перемогу з рахунком 2:1. Одним з головних героїв зустрічі став український вінгер Олександр Зубков, інформує 24 Канал.
Чим Зубков запам'ятався у грі з Гезтепе?
Він на 76-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь своєї команди, відзначився ефектним асистом. Уродженець Макіївки зробив гольову передачу під час виконання штрафного удару.
Зубков подав з правого флангу на Ернеста Мучі. Албанський нападник чудово розібрався в ситуації та відправив м’яч у кут воріт суперника красивим ударом з льоту, оформивши дубль.
Асист Зубкова в матчі Гезтепе – Трабзонспор: дивіться відео
Врешті-решт цей гол став переможним, оскільки Гезтепе згодом відіграв один м’яч. Завдяки цій перемозі Трабзонспор піднявся на друге місце в турнірній таблиці турецької Суперліги та відстає від Галатасарая лише на два очка.
До слова. Зубков відіграв 84 хвилини й отримав за свою гру оцінку 7,9 від статистичного порталу WhoScored. Вище було оцінено лише автора дубля Мучі – 8,8.
Зазначимо, що також у цьому поєдинку взяли участь ще два українські легіонери. Захисник Арсеній Багатов провів увесь матч на полі, а форвард Данило Сікан вийшов на заміну в компенсований час до другого тайму.
Що відомо про виступи Зубкова в Туреччині?
Олександр перейшов у Трабзонспор у лютому 2025 року з донецького Шахтаря. Сума трансферу склала шість мільйонів євро.
Його було визнано найкращим правим вінгером року в чемпіонаті Туреччини.
Загалом за Трабзонспор поки провів 36 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав стільки ж результативних передач (дані Transfermarkt).
Контракт з турецьким клубом розрахований до завершення сезону-2028/2029.
У листопаді 2025 року також відзначився надважливим голом за збірну України в поєдинку проти Ісландії, чим допоміг "синьо-жовтим" пробитися у плей-оф відбору на ЧС-2026.