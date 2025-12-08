Футболіст збірної України відзначився красивим асистом, який призвів до гола-цукерочки

У неділю, 7 грудня, відбулися матчі 15 туру чемпіонату Туреччини з футболу. В одному з них Гезтепе вдома приймав Трабзонспор.

Гості здобули перемогу з рахунком 2:1. Одним з головних героїв зустрічі став український вінгер Олександр Зубков, інформує 24 Канал.

Чим Зубков запам'ятався у грі з Гезтепе?

Він на 76-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь своєї команди, відзначився ефектним асистом. Уродженець Макіївки зробив гольову передачу під час виконання штрафного удару.

Зубков подав з правого флангу на Ернеста Мучі. Албанський нападник чудово розібрався в ситуації та відправив м’яч у кут воріт суперника красивим ударом з льоту, оформивши дубль.

Асист Зубкова в матчі Гезтепе – Трабзонспор: дивіться відео

Врешті-решт цей гол став переможним, оскільки Гезтепе згодом відіграв один м’яч. Завдяки цій перемозі Трабзонспор піднявся на друге місце в турнірній таблиці турецької Суперліги та відстає від Галатасарая лише на два очка.

До слова. Зубков відіграв 84 хвилини й отримав за свою гру оцінку 7,9 від статистичного порталу WhoScored. Вище було оцінено лише автора дубля Мучі – 8,8.

Зазначимо, що також у цьому поєдинку взяли участь ще два українські легіонери. Захисник Арсеній Багатов провів увесь матч на полі, а форвард Данило Сікан вийшов на заміну в компенсований час до другого тайму.

Що відомо про виступи Зубкова в Туреччині?