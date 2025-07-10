Свидетель ДТП с участием Диогу Жоты заявил о фальшивых выводах полиции

Утром 3 июля футбольный мир всколыхнула трагическая весть. В результате жуткого ДТП погиб Диогу Кошта и его брат.

Полиция указала на превышение скорости как ключевую причину трагедии, а свидетель аварии заявил, что ДТП вызвало критическое состояние дороги. Он уверяет, что имеет доказательства, пишет 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

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Новые детали трагедии

По официальной версии, причиной ДТП стало превышение скорости и разрыв шины, однако свидетель трагедии, водитель грузовика Хосе Азеведо, утверждает обратное. По его словам, португалец не нарушал правила, а смертельная авария стала следствием ужасного состояния дороги.

Хосе не только заверил в невиновности Жоты, но и пытался спасти братьев после возгорания авто.

Я даю слово – они не ехали быстро. Я на этой дороге каждый день и знаю, насколько она опасна,

– сказал мужчина.

Как оказалось, A-52 уже давно имеет репутацию "трассы смерти": только за 2023 год здесь произошло 19 ДТП, а накануне трагедии с Жотой – еще одна авария с тяжелыми последствиями. В 2024 году местные жители подали более 40 жалоб из-за выбоин, плохое освещение и частые туманы. Только после смерти футболиста власти впервые публично признали трассу опасной.

Напомним, что Ливерпуль принял решение пожизненно закрепить за Диогу Жотой 20-й номер. Также клуб активно поддерживает семью футболиста.