Свидетель ДТП с участием Диогу Жоты заявил о фальшивых выводах полиции
- Свидетель аварии утверждает, что причиной трагедии стало критическое состояние дороги, а не превышение скорости.
Трасса A-52 известна как "трасса смерти" из-за частых аварий; местные жители подали более 40 жалоб на ее опасность.
Утром 3 июля футбольный мир всколыхнула трагическая весть. В результате жуткого ДТП погиб Диогу Кошта и его брат.
Полиция указала на превышение скорости как ключевую причину трагедии, а свидетель аварии заявил, что ДТП вызвало критическое состояние дороги. Он уверяет, что имеет доказательства, пишет 24 Канал со ссылкой на DailyMail.
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Новые детали трагедии
По официальной версии, причиной ДТП стало превышение скорости и разрыв шины, однако свидетель трагедии, водитель грузовика Хосе Азеведо, утверждает обратное. По его словам, португалец не нарушал правила, а смертельная авария стала следствием ужасного состояния дороги.
Хосе не только заверил в невиновности Жоты, но и пытался спасти братьев после возгорания авто.
Я даю слово – они не ехали быстро. Я на этой дороге каждый день и знаю, насколько она опасна,
– сказал мужчина.
Как оказалось, A-52 уже давно имеет репутацию "трассы смерти": только за 2023 год здесь произошло 19 ДТП, а накануне трагедии с Жотой – еще одна авария с тяжелыми последствиями. В 2024 году местные жители подали более 40 жалоб из-за выбоин, плохое освещение и частые туманы. Только после смерти футболиста власти впервые публично признали трассу опасной.
Напомним, что Ливерпуль принял решение пожизненно закрепить за Диогу Жотой 20-й номер. Также клуб активно поддерживает семью футболиста.