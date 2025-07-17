Влетел в эвакуатор и почти год пробыл в коме: как самая страшная гибель пилота изменила Формулу-1

Французский гонщик Жюль Бьянки был молодой звездой Формулы-1. Однако в один момент его блестящая карьера трагически оборвалась из-за аварии на трассе.

В этот день, 17 июля, Жюль Бьянки умер после девяти месяцев в коме. Талантливому французскому пилоту команды Marussia на момент смерти было всего 25 лет, сообщает 24 канал.

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Что известно о трагической смерти Жюля Бьянки?

5 октября 2014 года на трассе Сузука в Японии, где проходил Гран-При Формулы-1, произошла жуткая авария с участием Жюля Бьянки. Это трагическое событие кардинально изменило автоспортивный мир.

Гонка стартовала при неблагоприятных погодных условиях из-за дождя, который вызвал тайфун "Фанфон". Трасса Сузука, где состоялись гонки, была скользкой, а видимость для пилотов ограниченной.

Гонки стартовали позади сейфти-кара, а уже после нескольких кругов автомобиль безопасности покинул трассу и гонка продолжилась в обычном режиме. Пилот Sauber Адриан Сутиль на 43-м круге вылетел с трассы.

После чего выехал эвакуатор, который должен был забрать болид немецкого автогонщика. На следующем круге Жюль Бьянки на высокой скорости и из-за ограниченной видимости влетел в эвакуатор, который забирал болид Сутиля.

Авария с участием Жюля Бьянки на трассе Сузука / Фото Getty Images

В результате столкновения Бьянки получил тяжелую черепно-мозговую травму. Французского пилота вытащили из болида без сознания и оказали первую медицинскую помощь. После 9 месяцев в коме жизнь автогонщика оборвалась в больнице в его родном городе Ницца.

Изменения в Формуле-1 после смерти Бьянки

Отметим, что после ужасной аварии с участием Жюля Бьянки на Гран-При в Японии было введено Virtual Safety Car. Это режим, при котором все гонщики должны были снизить скорость до допустимого предела.

Также появились более жесткие критерии для разрешения на начало гонки после дождя и других неблагоприятных погодных условий. Впоследствии в 2018 году была введена защита головы Halo, которая спасла жизнь многим гонщикам.

В частности, Льюис Хэмилтон избежал травм, когда на его болид наехал Макс Ферстаппен во время Гран-При в Италии в 2021 году. Обошлось без серьезных повреждений во время аварии Шарля Леклера с Фернандо Алонсо.

Какое наследие оставил пилот?

В 2013 году Жюль Бьянки впервые выступил за команду Marussia, где показал себя как пилот, который "превзошел машину", демонстрируя отличные результаты.

В 2014 году французский пилот занял 9 место на Гран-При в Монако, получив первые очки в истории команды.

Жюль Бьянки был другом Эрве Леклера, отца Шарля Леклера. В 2024 году пилот Феррари посвятил победу на Гран-При в Монако погибшему французскому пилоту.

В 2022 году к Гран-При во Франции Шарль Леклер подготовил шлем с детскими фотографиями со своим отцом Эрве, который умер в 2017 году, и Жюлем Бьянки.

Леклер посвятил шлем Бьянки и своему отцу / Фото Scuderia Ferrari

Ранее сообщалось о том, что умер Эдди Джордан в возрасте 76 лет после борьбы с тяжелой болезнью. В его команде дебютировал легендарный Михаэль Шумахер.