Аутсайдер чемпионата играл дома против одного из грандов Милана. Подопечные Саммарко минимально уступили "россонери" из-за гола Рабио, сообщает 24 Канал.

Как нигериец подрался с фанатом?

После матча один из игроков Вероны попал в скандальную ситуацию. Нигерийский форвард Гифт Орбан стал жертвой провокации со стороны разъяренных болельщиков.

На парковке возле стадиона фанат решил выразить свое недовольство игрой Гифта. Он ударил по автомобилю, в котором находился сам футболист.

Орбан вступил в схватку с болельщиком

После этого Орбан вышел из авто и начал драку с фанатом. Игрока не без проблем удалось успокоить. После этого Верона осудила насильственные действия со стороны обеих сторон и пообещала провести расследование.

