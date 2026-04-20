Аутсайдер чемпіонату грав вдома проти одного з грандів Мілана. Підопічні Саммарко мінімально поступились "россонері" через гол Рабіо, повідомляє 24 Канал.
Як нігерієць побився з фанатом?
Після матчу один з гравців Верони потрапив у скандальну ситуацію. Нігерійський форвард Гіфт Орбан став жертвою провокації з боку розлючених вболівальників.
На парковці біля стадіону фанат вирішив висловити своє незадоволення грою Гіфта. Він вдарив по автомобілю, в якому знаходився сам футболіст.
Після цього Орбан вийшов з авто та почав бійку із фанатом. Гравця не без проблем вдалось заспокоїти. Після цього Верона засудила насильницькі дії з боку обох сторін та пообіцяла провести розслідування.
Як справи у Верони в Серії А?
- Зазначимо, що справи "мастифів" у поточному сезоні вкрай кепські. У 2026 році Верона виграл лише один матч з 17-ти, а в останніх п'яти зустрічах зазнавала поразок.
- За п'ять турів до фінішу сезону команда йде на передостанньому місці та близька до вильоту в Серію В. Відставання від рятівної зони складає аж десять балів.
- Що стосується Орбана, то нігерієць є найкращим бомбардиром клубу в поточній кампанії. Гіфт оформив 7 голів та два асисти у 28-ми зустрічах чемпіонату.
- Лідером Серії А є Інтер, який випереджає Мілан та Наполі на 12 балів. Вже за тиждень "неррадзурі" можуть оформити чемпіонство, якщо виграють у Торіно, а переслідувачі втратять очки.
- До слова, Рома Артема Довбика йде на шостому місці, а Дженоа з Русланом Маліновським – на 13-му. Раніше стало відомо, що Довбик більше не зіграє за Рому цього сезону.