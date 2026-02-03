Окрім ігрових проблем Довбик також часто травмується. На початку січня Артем зазнав нового пошкодження, повідомляє Il Romanista.

Чи гратиме Довбик у Лізі Європи?

Нападник має розрив м'язово-сухожильного апарату лівого стегна. Через це Довбик пропустить більше двох місяців та навіть ризикує не зіграти у поточному сезоні.

Принаймні в єврокубках Довбик вже не зможе виступити. Рома прийняла рішення виключити травмованого українця із заявки команди на Лігу Європи.

Римляни хочуть звільнити два слоти, щоб внести зимових новачків у заявку. Із неї також пропаде Леон Бейлі, який повернувся з оренди в Астон Віллу.

Натомість місця Довбика та Бейлі займуть Доньєлл Мален та Браян Сарагоса. Нагадаємо, що Рома посіла 8 місце в основному етапі Ліги Європи та кваліфікувалась напряму в 1/8 фіналу.

Як Довбик грав за Рому?