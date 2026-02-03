Окрім ігрових проблем Довбик також часто травмується. На початку січня Артем зазнав нового пошкодження, повідомляє Il Romanista.
Чи гратиме Довбик у Лізі Європи?
Нападник має розрив м'язово-сухожильного апарату лівого стегна. Через це Довбик пропустить більше двох місяців та навіть ризикує не зіграти у поточному сезоні.
Принаймні в єврокубках Довбик вже не зможе виступити. Рома прийняла рішення виключити травмованого українця із заявки команди на Лігу Європи.
Римляни хочуть звільнити два слоти, щоб внести зимових новачків у заявку. Із неї також пропаде Леон Бейлі, який повернувся з оренди в Астон Віллу.
Натомість місця Довбика та Бейлі займуть Доньєлл Мален та Браян Сарагоса. Нагадаємо, що Рома посіла 8 місце в основному етапі Ліги Європи та кваліфікувалась напряму в 1/8 фіналу.
Як Довбик грав за Рому?
- Артем перебрався у римський клуб влітку 2024 року. Тоді Довбик був основним форвардом Жирони, у складі якої став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.
- Рома витратила близько 30 мільйонів євро на трансфер українця. Контракт форварда з "вовками" чинний до літа 2029 року. Проте в сезоні 2024 – 2025 римляни виступали вкрай нестабільно та змінили двох наставників по ходу року.
- Тим не менш, Артем став головним бомбардиром клубу. У 45 матчах Довбик забив 17 голів та віддав 4 асисти, повідомляє Transfermarkt. Його команда дійшла до 1/8 фіналу Ліги Європи та фінішувала п'ятою в Серії А.
- В поточному ж сезоні Артем має лише три м'ячі та два асисти у 17-ти іграх, а римляни йдуть п'ятими в чемпіонаті. Інтерес до Довбика проявляють також чотири клуби з АПЛ.