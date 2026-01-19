Фредерік Массар розповів, чи змінилися плани "вовків" щодо продажу українського форварда. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SiamoLaRoma.

Чи залишиться Довбик у Ромі?

Ситуація із пошкодження 28-річного футболіста внесла корективи у плани італійського клубу. Спортивний директор ухвалив рішення щодо того, чи залишиться Довбик у команді, чи зрештою покине її.

За наявною інформацію, Массар вирішив призупинити усі перемовини із потенційними покупцями щодо трансферу Довбика через травму. Проте клуб повернеться до питання із продажем українця в літнє трансферне вікно.

Зазначимо, що в українського футболіста виявили травму м'язового-сухожильного апарату. За інформацією RomaSport на Довбика очікує операція, через що він пропустить декілька місяців.

Як Довбик виступає у поточному сезоні?

  • Український форвард у сезоні 2025 – 2026 зіграв у 17 матчах за Рому. На його рахунку три забитих м'ячі та дві гольові передачі.

  • Нагадаємо, що контракт Довбика із римлянами розрахований до 30 червня 2029 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартісь 28-річного футболіста оцінюється у 20 мільйонів євро.

  • Нещодавно повідомляли про те, що Довбик може опинитися в Ювентусі. Він може дістатися туринцям абсолютно безкоштовно.