Фредерік Массар розповів, чи змінилися плани "вовків" щодо продажу українського форварда. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SiamoLaRoma.
Чи залишиться Довбик у Ромі?
Ситуація із пошкодження 28-річного футболіста внесла корективи у плани італійського клубу. Спортивний директор ухвалив рішення щодо того, чи залишиться Довбик у команді, чи зрештою покине її.
За наявною інформацію, Массар вирішив призупинити усі перемовини із потенційними покупцями щодо трансферу Довбика через травму. Проте клуб повернеться до питання із продажем українця в літнє трансферне вікно.
Зазначимо, що в українського футболіста виявили травму м'язового-сухожильного апарату. За інформацією RomaSport на Довбика очікує операція, через що він пропустить декілька місяців.
Як Довбик виступає у поточному сезоні?
Український форвард у сезоні 2025 – 2026 зіграв у 17 матчах за Рому. На його рахунку три забитих м'ячі та дві гольові передачі.
Нагадаємо, що контракт Довбика із римлянами розрахований до 30 червня 2029 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартісь 28-річного футболіста оцінюється у 20 мільйонів євро.
Нещодавно повідомляли про те, що Довбик може опинитися в Ювентусі. Він може дістатися туринцям абсолютно безкоштовно.