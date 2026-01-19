Фредерік Массар розповів, чи змінилися плани "вовків" щодо продажу українського форварда. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SiamoLaRoma.

Чи залишиться Довбик у Ромі?

Ситуація із пошкодження 28-річного футболіста внесла корективи у плани італійського клубу. Спортивний директор ухвалив рішення щодо того, чи залишиться Довбик у команді, чи зрештою покине її.

За наявною інформацію, Массар вирішив призупинити усі перемовини із потенційними покупцями щодо трансферу Довбика через травму. Проте клуб повернеться до питання із продажем українця в літнє трансферне вікно.

Зазначимо, що в українського футболіста виявили травму м'язового-сухожильного апарату. За інформацією RomaSport на Довбика очікує операція, через що він пропустить декілька місяців.

Як Довбик виступає у поточному сезоні?