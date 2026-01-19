Фредерик Массар рассказал, изменились ли планы "волков" по продаже украинского форварда. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SiamoLaRoma.

Читайте также Мудрику вынесли приговор: украинец уже не вернется на топовый уровень после допинг-скандала

Останется ли Довбик в Роме?

Ситуация с повреждением 28-летнего футболиста внесла коррективы в планы итальянского клуба. Спортивный директор принял решение о том, останется Довбик в команде, или в конце концов покинет ее.

По имеющейся информации, Массар решил приостановить все переговоры с потенциальными покупателями по трансферу Довбика из-за травмы. Однако клуб вернется к вопросу с продажей украинца в летнее трансферное окно.

Отметим, что у украинского футболиста обнаружили травму мышечно-сухожильного аппарата. По информации RomaSport довбыка ожидает операция, из-за чего он пропустит несколько месяцев.

Как Довбык выступает в текущем сезоне?