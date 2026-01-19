Фредерик Массар рассказал, изменились ли планы "волков" по продаже украинского форварда. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SiamoLaRoma.
Читайте также Мудрику вынесли приговор: украинец уже не вернется на топовый уровень после допинг-скандала
Останется ли Довбик в Роме?
Ситуация с повреждением 28-летнего футболиста внесла коррективы в планы итальянского клуба. Спортивный директор принял решение о том, останется Довбик в команде, или в конце концов покинет ее.
По имеющейся информации, Массар решил приостановить все переговоры с потенциальными покупателями по трансферу Довбика из-за травмы. Однако клуб вернется к вопросу с продажей украинца в летнее трансферное окно.
Отметим, что у украинского футболиста обнаружили травму мышечно-сухожильного аппарата. По информации RomaSport довбыка ожидает операция, из-за чего он пропустит несколько месяцев.
Как Довбык выступает в текущем сезоне?
Украинский форвард в сезоне 2025 – 2026 сыграл в 17 матчах за Рому. На его счету три забитых мяча и две голевые передачи.
Напомним, что контракт Довбыка с римлянами рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 20 миллионов евро.
Недавно сообщалось о том, что Довбик может оказаться в Ювентусе. Он может достаться туринцам совершенно бесплатно.