Через перше пошкодження нападник пропустив більше, ніж місяць, відновився, але вже у третьому поєдинку знову зламався. Очікувалося, що ця травма залишить його поза полем орієнтовно на два місяці, проте набагато більш скептичні прогнози має відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк, повідомляє 24 Канал із посиланням на Hospital Pass.

Коли Довбик повернеться на поле?

Український форвард востаннє виходив на поле 6 січня. Він після появи на заміну відзначився голом у ворота Лечче, проте завчасно завершив гру через пошкодження.

Згодом виявилося, що в Артема розрив сухожилля лівого стегна. Йому довелося робити хірургічне втручання й тепер попереду на українця очікує відновлення.

Бабелюк розповів, коли знову Довбик може вийти на поле. Згідно з його прогнозом, на жаль, нинішня кампанія для нього з великою ймовірністю вже завершена.

Довбика прооперовано у Фінляндії. Операцію таки робив Лассе Лампайнен – світовий лідер у сфері оперативних втручань сухожиль у спортсменів. Тепер Артему головне не поспішати та якісно відновитися. Традиційно, відновлення від такої травми триває біля 4 – 5 місяців, тому Артема у бойовій готовності побачимо вже в наступному сезоні,

– написав Дмитро.

Що відомо про майбутнє Довбика?

Очікувалося, що Артем змінить клубну прописку вже в зимове трансферне вікно. Ним цікавилися клуби з Туреччини, Англії, Іспанії та Італії.

"Вовки" готові були продати українця приблизно за 20 – 25 мільйонів євро та вже знайшли йому заміну. Проте ситуація змінилася.

Спортивний директор Фредерік Массар розповів, що до кінця сезону Довбик точно залишиться в команді. Всі перемовини наразі призупинені, тож питання щодо його майбутнього буде вирішуватися вже влітку.

Важливо. Через пошкодження Артем гарантовано пропустить матчі збірної України на стадії плей-оф відбору на ЧС-2026, які відбудуться в березні. Якщо ж "синьо-жовті" проб'ються на світову першість, то він матиме шанси потрапити на турнір, у разі відсутності рецидиву.

Що відомо про кар'єру Довбика в Ромі?