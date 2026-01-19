Під час цього поєдинку стався дуже неприємний інцидент. Внаслідок нього футболіст гостей отримав не тільки спортивне покарання, а й проблеми з законом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Що сталося під час поєдинку в Уельсі?

Господарі пробивали пенальті після порушення правил у карному майданчику Треарддур Бей. Гравець гостей Том Тейлор у момент, коли футболіст Портмадога збирався виконати пенальті у ворота його команди, розмахнувся та завдав удару ліктем в обличчя супернику, що стояв поруч.

Той нічого не підозрював та одразу впав на газон. Вже після матчу історія мала своє продовження.

Футболіст вдарив суперника в обличчя під час матчу: дивіться відео

Які наслідки для футболіста?

Запис цього епізоду завірусився в мережі та привернув увагу правоохоронних органів.

Поліція Північного Уельсу повідомила, що почала розслідувати інцидент і вже затримала Тейлора за підозрою в нападі.

Наразі той перебуває під вартою. Його клуб Треарддур Бей спочатку опублікував заяву про відсторонення футболіста від ігор і тренувань, а згодом вирішив припинити співпрацю з ним.

Клуб не схвалює насильство в жодній формі та визнає, що подібного не повинно було статися,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що подібний ганебний вчинок стався восени в Миколаєві. Тоді футболіст вдарив в обличчя суддю.