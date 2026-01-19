Во время этого поединка произошел очень неприятный инцидент. В результате него футболист гостей получил не только спортивное наказание, но и проблемы с законом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Что произошло во время поединка в Уэльсе?

Хозяева пробивали пенальти после нарушения правил в штрафной площадке Треарддур Бей. Игрок гостей Том Тейлор в момент, когда футболист Портмадога собирался выполнить пенальти в ворота его команды, размахнулся и нанес удар локтем в лицо сопернику, стоявшему рядом.

Тот ничего не подозревал и сразу упал на газон. Уже после матча история имела свое продолжение.

Какие последствия для футболиста?

Запись этого эпизода завирусилась в сети и привлекла внимание правоохранительных органов.

Полиция Северного Уэльса сообщила, что начала расследовать инцидент и уже задержала Тейлора по подозрению в нападении.

Сейчас тот находится под стражей. Его клуб Треарддур Бей сначала опубликовал заявление об отстранении футболиста от игр и тренировок, а впоследствии решил прекратить сотрудничество с ним.

Клуб не одобряет насилие ни в какой форме и признает, что подобного не должно было произойти,

– говорится в сообщении.

Напомним, что подобный возмутительный поступок произошел осенью в Николаеве. Тогда футболист ударил в лицо судью.