Любительский футбол в Украине продолжает развиваться своим ходом. Впрочем и в нем хватает странных и иногда скандальных ситуаций, сообщает 24 Канал.

Что произошло в Николаеве?

Одна из таких произошла в воскресенье, 31 августа, в Николаеве. Матч летнего первенства АФМО по футболу между командами Шевченково и Варваровка/Рятовник был прерван на 82-й минуте.

Игрок Шевченково под номером 12 решил выразить свое недовольство действиями судьи Анатолия Ширского. Он ударил арбитра по лицу и на скорости снес его с ног.

Как футболист "вырубил" судью в Николаеве: смотреть видео

Более того, когда тот упал на газон, футболист еще и ударил его по голове. Поединок был остановлен, а судье понадобилась медицинская помощь. В конце концов рефери удалось подняться, но матч решили не доигрывать.

Судьба результата игры и футболиста-агрессора пока неизвестна. Поводом для драки был спорный эпизод в штрафной площадке команды Варваровка/Рятовник.

Судья решил не назначать пенальти, когда игрок Шевченкового упал в площадке, вероятно, от контакта с вратарем соперника. Ожидается, что игрока пожизненно отстранят от футбола.