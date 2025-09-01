Дисквалифицированного футболиста Михаила Мудрика поймали в Лондоне за превышение скорости на автомобиле BMW M8 Gran Coupe. За полтора года украинский легионер накопил уже 13 штрафных баллов на водительских правах, пишет 24 Канал.

Сколько стоит автомобиль Мудрика?

За системные нарушения правил дорожного движения Мудрику запретили управлять автомобилем ближайшие шесть месяцев. Кроме того, футболист Челси обязан уплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Отметим, что свой новенький BMW M8 Gran Coupe Мудрик засветил еще весной этого года. Крутой автомобиль стоит в Украине от 105 до 120 тысяч долларов.

Премиум-спорткар разгоняется до скорости 100 километров в час за 3,2 секунды. Автомобиль Мудрика имеет мощный двигатель и роскошный интерьер.

Видео автомобиля Мудрика, на котором он нарушил правила

Дисквалификация Мудрика