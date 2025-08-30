Вингером Челси заинтересовался именитый португальский клуб. Более того, Михаил Мудрик может воссоединиться с бывшими одноклубниками, сообщает 24 канал со ссылкой на Plus Benfica.

Какой клуб заинтересовался Мудриком?

По имеющейся информации, Бенфика серьезно настроена на трансфер Михаила Мудрика из Челси летом этого года. Сообщают, что с Руй Педро Браз недавно прибыл в Лондон.

Спортивный директор планирует встретиться с представителями "аристократов". Украинца хотят видеть в команде в ближайшее время.

К слову. Бенфика завершает трансфер Георгия Судакова, который является лучшим другом Михаила Мудрика. В составе "орлов" также выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Напомним о том, что Михаил Мудрик не появлялся на поле с декабря 2024 года. Украинского футболиста Челси отстранили за проваленный допинг-тест – Сейчас продолжается расследование.

Что известно о допинг-тесте Мудрика?