Вінгером Челсі зацікавився іменитий португальський клуб. Ба більше, Михайло Мудрик може возз'єднатися з колишніми одноклубниками, повідомляє 24 канал із посиланням на Plus Benfica.
Який клуб зацікавився Мудриком?
За наявною інформацією, Бенфіка серйозно налаштована на трансфер Михайла Мудрика з Челсі влітку цього року. Повідомляють, що с Руй Педро Браз нещодавно прибув у Лондон.
Спортивний директор планує зустрітися з представниками "аристократів". Українця хочуть бачити у команді найближчим часом.
До слова. Бенфіка завершує трансфер Георгія Судакова, який є найкращим другом Михайла Мудрика. У складі "орлів" також виступає український голкіпер Анатолій Трубін.
Нагадаємо про те, що Михайло Мудрик не з'являвся на полі з грудня 2024 року. Українського футболіста Челсі відсторонили за провалений допінг-тест – наразі триває розслідування.
Що відомо про допінг-тест Мудрика?
17 грудня 2024 року стало відомо, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест та був відсторонений від матчів та тренувань.
Згодом Мудрик пройшов поліграф, який визначив, чи український футболіст свідомо вживав заборонену речовину.
У квітні 2025 року журналіст Ігор Циганик дав інсайд стосовно відкриття проби "B" вінгером Челсі.
Також Михайло Мудрик потрапив у заявку Челсі на клубний сезон-2025/2026, попри відсторонення через провалений допінг-тест.