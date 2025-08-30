Вінгером Челсі зацікавився іменитий португальський клуб. Ба більше, Михайло Мудрик може возз'єднатися з колишніми одноклубниками, повідомляє 24 канал із посиланням на Plus Benfica.

Який клуб зацікавився Мудриком?

За наявною інформацією, Бенфіка серйозно налаштована на трансфер Михайла Мудрика з Челсі влітку цього року. Повідомляють, що с Руй Педро Браз нещодавно прибув у Лондон.

Спортивний директор планує зустрітися з представниками "аристократів". Українця хочуть бачити у команді найближчим часом.

До слова. Бенфіка завершує трансфер Георгія Судакова, який є найкращим другом Михайла Мудрика. У складі "орлів" також виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

Нагадаємо про те, що Михайло Мудрик не з'являвся на полі з грудня 2024 року. Українського футболіста Челсі відсторонили за провалений допінг-тест – наразі триває розслідування.

Що відомо про допінг-тест Мудрика?