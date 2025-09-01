Дискваліфікованого футболіста Михайла Мудрика спіймали у Лондоні за перевищення швидкості на автомобілі BMW M8 Gran Coupe. За півтора року український легіонер накопичив вже 13 штрафних балів на водійських правах, пише 24 Канал.

Скільки коштує автомобіль Мудрика?

За системні порушення правил дорожнього руху Мудрику заборонили кермувати автомобілем найближчі шість місяців. Крім того, футболіст Челсі зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що свій новенький BMW M8 Gran Coupe Мудрик засвітив ще навесні цього року. Крутезний автомобіль коштує в Україні від 105 до 120 тисяч доларів.

Преміум-спорткар розганяється до швидкості 100 кілометрів за годину за 3,2 секунди. Автомобіль Мудрика має потужний двигун та розкішний інтер'єр.

Відео автомобіля Мудрика, на якому він порушив правила

Дискваліфікація Мудрика