Аматорський футбол в України продовжує розвиватися своїм ходом. Втім і у ньому вистачає дивних та подекуди скандальних ситуацій, повідомляє 24 Канал.

Що сталось у Миколаєві?

Одна з таких відбулась у неділю, 31 серпня, в Миколаєві. Матч літньої першості АФМО з футболу між командами Шевченкове та Варварівка/Рятівник був перерваний на 82-й хвилині.

Гравець Шевченкового під номером 12 вирішив висловити своє незадоволення діями судді Анатолія Ширського. Він вдарив арбітра по обличчю та на швидкості зніс його з ніг.

Як футболіст "вирубив" суддю в Миколаєві: дивитися відео

Ба більше, коли той впав на газон, футболіст ще й ударив його по голові. Поєдинок було зупинено, а судді знадобилася медична допомога. Зрештою рефері вдалось підвестись, але матч вирішили не догравати.

Доля результату гри та футболіста-агресора поки невідома. Приводом для бійки був спірний епізод у штрафному майданчику команди Варварівка/Рятівник.

Суддя вирішив не призначати пенальті, коли гравець Шевченкового впав у майданчику, ймовірно, від контакту із воротарем суперника. Очікується, що гравця пожиттєво відсторонять від футболу.