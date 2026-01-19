После появления этой информации в сети обратили внимание на то, что украинец отписался от своего бывшего клуба в соцсетях и повыдалял фото того периода из инстаграма. Футболист отреагировал на эти разговоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

Что сказал Зинченко о ПСВ?

Спортсмен заявил, что такие обвинения от некоторых фанатов не являются уместными. По словам Зинченко, он уже давно сделал то, за что его упрекают, так что эти факты никак не связаны с потенциальным переходом в Аякс.

При этом Александр подчеркнул, что с уважением относится к бывшему клубу. Александр с теплотой вспоминает свой период выступлений за эйндховенцев.

Я не был на них подписан уже очень давно. Старые фото просто удалил уже очень давно. И это никак не связано с тем, что происходит сейчас. Потому что это полный бред. Год назад, играя за Арсенал в Лиге чемпионов против ПСВ, когда я забил гол, я его не праздновал. И с большим уважением отношусь к этому клубу, несмотря на то, что я был там в аренде,

– отметил Зинченко.

Что известно о переходе Зинченко в Аякс?

Александр в первой половине сезона-2025/2026 выступал в аренде за Ноттингем Форест. Однако он не смог стать стабильным игроком основы и руководство "лесников" накануне решило, что хочет прекратить сотрудничество и вернуть его в Арсенал.

В Лондоне также не рассчитывают на игрока. В последние дни появлялось немало слухов о будущем украинца, а 18 января известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Аякс договорился об аренде Зинченко до завершения кампании-2025/2026.

Уже в ближайшее время он должен вылететь в Амстердам для прохождения медосмотра. После этого стороны подпишут соглашение, по которому Аякс полностью будет покрывать зарплату футболиста.

