Из-за первого повреждения нападающий пропустил больше, чем месяц, восстановился, но уже в третьем поединке снова сломался. Ожидалось, что эта травма оставит его вне поля ориентировочно на два месяца, однако гораздо более скептические прогнозы имеет известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hospital Pass.

Когда Довбик вернется на поле?

Украинский форвард в последний раз выходил на поле 6 января. Он после появления на замену отметился голом в ворота Лечче, однако преждевременно завершил игру из-за повреждения.

Впоследствии оказалось, что у Артема разрыв сухожилия левого бедра. Ему пришлось делать хирургическое вмешательство и теперь впереди украинца ожидает восстановление.

Бабелюк рассказал, когда снова Довбик может выйти на поле. Согласно его прогнозу, к сожалению, нынешняя кампания для него с большой вероятностью уже завершена.

Довбик прооперирован в Финляндии. Операцию таки делал Лассе Лампайнен – мировой лидер в сфере оперативных вмешательств сухожилий у спортсменов. Теперь Артему главное не спешить и качественно восстановиться. Традиционно, восстановление от такой травмы длится около 4 – 5 месяцев, поэтому Артема в боевой готовности увидим уже в следующем сезоне,

– написал Дмитрий.

Что известно о будущем Довбика?

Ожидалось, что Артем сменит клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Им интересовались клубы из Турции, Англии, Испании и Италии.

"Волки" готовы были продать украинца примерно за 20 – 25 миллионов евро и уже нашли ему замену. Однако ситуация изменилась.

Спортивный директор Фредерик Массар рассказал, что до конца сезона Довбик точно останется в команде. Все переговоры пока приостановлены, поэтому вопрос о его будущем будет решаться уже летом.

Важно. Из-за повреждения Артем гарантированно пропустит матчи сборной Украины на стадии плей-офф отбора на ЧМ-2026, которые состоятся в марте. Если же "сине-желтые" пробьются на мировое первенство, то он будет иметь шансы попасть на турнир, в случае отсутствия рецидива.

Что известно о карьере Довбика в Роме?