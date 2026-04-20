Орбан подрался с футбольным фанатом на парковке: видео скандального поступка
- Нигерийский форвард Гифт Орбан подрался с фанатом Вероны после матча с Миланом.
- Его команда проиграла пятый матч подряд в Серии А.
В чемпионате Италии в эти выходные состоялись матчи 33-го тура сезона 2025 –2026. В одном из поединков свою неудачную серию продолжила Верона.
Аутсайдер чемпионата играл дома против одного из грандов Милана. Подопечные Саммарко минимально уступили "россонери" из-за гола Рабио, сообщает 24 Канал.
Как нигериец подрался с фанатом?
После матча один из игроков Вероны попал в скандальную ситуацию. Нигерийский форвард Гифт Орбан стал жертвой провокации со стороны разъяренных болельщиков.
На парковке возле стадиона фанат решил выразить свое недовольство игрой Гифта. Он ударил по автомобилю, в котором находился сам футболист.
Орбан вступил в схватку с болельщиком: смотреть видео
После этого Орбан вышел из авто и начал драку с фанатом. Игрока не без проблем удалось успокоить. После этого Верона осудила насильственные действия со стороны обеих сторон и пообещала провести расследование.
Как дела у Вероны в Серии А?
- Отметим, что дела "мастифов" в текущем сезоне крайне плохи. В 2026 году Верона выиграла лишь один матч из 17-ти, а в последних пяти встречах терпела поражения.
- За пять туров до финиша сезона команда идет на предпоследнем месте и близка к вылету в Серию В. Отставание от спасительной зоны составляет целых десять баллов.
- Что касается Орбана, то нигериец является лучшим бомбардиром клуба в текущей кампании. Гифт оформил 7 голов и два ассиста в 28-ми встречах чемпионата.
- Лидером Серии А является Интер, который опережает Милан и Наполи на 12 баллов. Уже через неделю "неррадзури" могут оформить чемпионство, если выиграют у Торино, а преследователи потеряют очки.
- К слову, Рома Артема Довбыка идет на шестом месте, а Дженоа с Русланом Малиновским – на 13-м. Ранее стало известно, что Довбык больше не сыграет за Рому в этом сезоне.