Легенда чемпионатов мира попрощался с болельщиками и завершил карьеру

В матче между Мексикой и Чехией при счёте 2:0 в пользу хозяев чемпионата мира на поле вышел вратарь Гильермо Очоа. 40-летний футболист пользуется в своей стране статусом легенды – и воспользовался случаем, чтобы красиво завершить свои выступления.

После матча партнеры устроили Очоа овацию, подбрасывая его в воздух. А сам игрок недвусмысленно намекнул, что больше не будет участвовать в матчах национальной сборной, пишет "24 Канал".

Смотрите также: Определились первые участники плей-офф ЧМ-2026 — кто сыграет в 1/16 финала

Что написал Очоа после матча с Чехией?

Гильермо вышел на замену на 78-й минуте при счёте 2:0 в пользу мексиканцев и успел до финального свистка начать голевую атаку, в ходе которой хозяева "Мундиаля" довели счёт на табло до разгромного.

После финального свистка именно Очоа стал главным героем на поле, его приветствовали болельщики, а команда устроила ему особые почести.

Впоследствии выяснилось, что 40-летний вратарь всё же планирует повесить перчатки на гвоздь. В соцсетях он поблагодарил всех партнеров и болельщиков, назвал матч с чехами "прекрасной заключительной главой своей карьеры" и заявил, что "все закончилось там, где когда-то и начиналось – на стадионе "Ацтека".

Поскольку дальше у Мексики только матчи плей-офф, а Очоа не является основным голкипером, его участие в играх практически исключено. Поэтому можно смело говорить, что вратарь красиво попрощался с футболом.

Какие достижения у Гильермо Очоа?

Вратарь входил в состав своей сборной на шести чемпионатах мира, что соответствует показателю рекордсменов Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но в 2006 и 2010 годах вратарь так и не выходил на поле, поэтому ФИФА официально не отмечает его специальным значком "Legacy" на рукаве.

На клубном уровне Очоа особо не достигал выдающихся успехов, завоевав разве что титул чемпиона Мексики и Кубок Бельгии. Зато в составе сборной он стал не только легендой чемпионатов мира, но и шесть раз выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ, а также стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио.