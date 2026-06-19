Новый формат соревнований означает, что, как и раньше, 16 команд вылетят из чемпионата после группового этапа. Но путь в плей-офф для всех, кто покажет достаточно хорошие результаты в своих группах, станет на одну игру длиннее, поясняет "24 Канал".

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Кто первым на Мундиале вышел в плей-офф?

После первого тура стало ясно, что шесть очков автоматически означают участие в 1/16 финала. Это стало возможным благодаря тому, что в шести из 12 групп было зафиксировано хотя бы по одному ничейному результату.

Первой воспользовалась такой математикой в свою пользу Мексика. "Орлы" одержали минимальную победу над Южной Кореей в своём втором матче и с шестью очками уже точно не опустятся ниже второго места в группе А, даже если в третьем туре проиграют чехам.

Кто по регламенту выходит в 1/16 финала?

Помимо двух команд, которые займут в группах первые места, выход в плей-офф оформят 8 из 12 лучших сборных, финишировавших третьими. На распределение мест будут влиять количество очков, разница забитых и пропущенных мячей, а при равенстве дополнительных показателей — даже дисциплинарные наказания (количество желтых и красных карточек).

Таким образом, окончательное распределение путевок и турнирная сетка станут известны только в заключительный день группового этапа, 27 июня.