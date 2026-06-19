Новий формат змагань означає, що, так само як раніше, 16 команд залишать чемпіонат після групового раунду. Але шлях у плей-оф для всіх, хто буде достатньо успішний у своїх квартетах, стане на одну гру довший, пояснює 24 Канал.

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Хто першим на Мундіалі вийшов у плей-оф?

Після першого туру стало зрозуміло, що шість очок автоматично означають участь в 1/16 фіналу. Це стало можливим завдяки тому, що у шести з 12 груп було зафіксовано бодай по одному нічийному результату.

Першою скористалась такою математикою на свою корить Мексика. "Орли" здобули мінімальну перемогу над Південною Кореєю у своєму другому матчі і з шістьма очками вже точно не опустяться нижче другого місця у групі А, навіть якщо у третьому турі програють чехам.

Хто за регламентом виходить до 1/16 фіналу?

Окрім двох команд, які посядуть у групах чільні місця, вихід в плей-оф оформлять 8 з 12 найкращих збірних, які фінішують третіми. Впливатимуть на розподіл місць кількість очок, різниця забитих-пропущених м'ячів, а за рівності додаткових показників – навіть дисциплінарні покарання (кількість жовтих і червоних карток).

Таким чином остаточний розподіл путівок і турнірна сітка будуть відомі лише у заключний день групового етапу, 27 червня.