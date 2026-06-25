Після матчу партнери влаштували Очоа овацію з підкиданням у повітря. А сам гравець недвозначно натякнув, що більше не братиме участь у поєдинках національної збірної, пише 24 Канал.

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Що написав Очоа після матчу з Чехією?

Гільєрмо вийшов на заміну на 78-ій хвилині за рахунку 2:0 на користь мексиканців і встиг до фінального свистка розпочати гольову атаку, під час якої господарі Мундіалю довели цифри на табло до розгромних.

Після фінального свистка саме Очоа став головний героєм на полі, його вітали вболівальники, а команда влаштувала особливі почесті.

Згодом з'ясувалося, що воротар у 40 років планує все ж повісити рукавички на цвях. У соцмережах він подякував усім партнерам та фанам, назвав матч з чехами "прекрасним заключним розділом його кар'єри" і заявив, що "усе закінчилося там, де колись і починалося – на стадіоні "Ацтека".

Оскільки далі у Мексики тільки матчі плей-оф, а Очоа не є основним голкіпером, його участь в іграх практично виключена. Тож можна сміливо говорити, що воротар красиво попрощався з футболом.

Які досягнення має Гільєрмо Очоа?

Воротар був у складі своєї збірної на шести Мундіалях, що дорівнює показнику рекордсменів Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Але у 2006 та 2010 роках голкіпер так і не з'являвся на полі, тому ФІФА офіційно не відзначає його спеціальним патчем "Legacy" на рукаві.

На клубному рівні Очоа особливо не хапав зірок з неба, здобувши хіба титул чемпіона Мексики та Кубок Бельгії. Натомість зі збірною став не лише легендою Мундіалів, але й шість разів вигравав Золотий кубок КОНКАКАФ і став бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо.