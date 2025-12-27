Украинская гимнастка очаровала своим выступлением на Кубке Ризатдиновой: видео эффектного упражнения
- Анастасия Икан поразила зрителей на Кубке Ризатдиновой, выполняя сложный элемент "Раффаэли".
- Икан является абсолютной чемпионкой Украины и получила успехи на европейских соревнованиях, в частности "серебро" в командных соревнованиях в 2025 году.
В Киеве завершился Всеукраинский турнир по художественной гимнастике Rizatdinova Cup. В соревнованиях приняла участие абсолютная чемпионка Украины Анастасия Икан.
Титулованная спортсменка в очередной раз порадовала поклонников художественной гимнастики своим выступлением. 18-летняя Икан включила в программу упражнений с булавами сложный элемент, который выполняют только топовые гимнастки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.
Как гимнастка Икан поразила зрителей?
Анастасия Икан выполнила поворот "Раффаэли". Это очень зрелищный и рискованный элемент гимнастики. Он высоко оценивается судьями и считается одним из самых сложных.
Харьковчанка не побоялась его добавить в свою программу во время выступления на Кубке Ризатдиновой 2025, чем привела в восторг зрителей.
Видео выступления Икан на Кубке Ризатдиновой
К слову. Кубок Ризатдиновой 2025 проходил в Киеве с 19 по 21 декабря. В соревнованиях приняли участие 650 гимнасток со всех уголков Украины.
Ранее Анна Ризатдинова показала видео тренировки юных гимнасток в темноте. Девушки занимались в Киеве без света и тепла в условиях блэкаута.
Что известно об Анастасии Икан?
- Восходящая звезда украинской художественной гимнастики родилась в Харькове. В 2021 году в составе юниорской сборной Украины выступила на чемпионате Европы в Варне, где заняла 6 место в многоборье и 5 в упражнениях с лентой и мячом.
- В октябре 2023 года Икан завоевала "бронзу" чемпионата Украины, уступив Виктории Оноприенко и Владе Никольченко. В следующем году стала вице-чемпионкой Украины по многоборью, уступив Таисии Онофрийчук.
- 2025 год стал очень успешным для Анастасии. Она стала абсолютной чемпионкой Украины, а на первенстве Европы завоевала "серебро" в командных соревнованиях.