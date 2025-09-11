Этап Кубка мирового вызова (FIG World Challenge Cup) в Париже состоится 13 – 14 сентября. На международный турнир собирается поехать "нейтральная" российская гимнастка Ангелина Мельникова, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

К теме Сборная Украины будет бойкотировать Кубок мира 2025 в Париже: в чем причина

Как Мельникова выиграла праймериз от путинской партии?

Российских гимнастов отстранили от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения. Спортсмены из страны-агрессора все это время преимущественно выступали во внутренних соревнованиях.

В 2023 году Мельникова заявила, что не собирается выступать на международных турнирах в "нейтральном" статусе. Этот ее месседж не прошел без внимания российских политиков. Олимпийская чемпионка выиграла праймериз путинской провластной партии "Единая Россия" и собиралась баллотироваться в депутаты Воронежской городской думы. Понятно, что 25-летнюю спортсменку российская власть использовала для своих целей. Режим диктатора Путина не впервые привлекает в политику известных атлетов.

Справка. "Единая Россия" – провластная партия Владимира Путина, которая контролирует большинство в Госдуме. Она открыто поддерживает агрессивную войну России против Украины, легализует оккупацию украинских территорий и преступления против мирного населения.

В августе 2025 года Мельникова отказалась от своих предыдущих заявлений и получила "нейтральный" статус. Гимнастка внезапно снялась с выборов и вернулась в спорт.

"Мне очень приятно, что вы меня поддержали и отдали свои голоса за меня на праймериз.

Но именно из-за уважения к этим голосам, к партии ("Единая Россия" – 24 Канал), я не могу и не хочу идти на выборы с равнодушием. Я получила важный опыт подготовки к выдвижению в депутаты. У меня появились новые компетенции и, главное, одобрение земляков. Для вас всех я не пожалею сил на международных соревнованиях", – так прокомментировала свое решение Мельникова.

Мельникова выиграла праймериз от "Единой России" / скриншот Трибуна

Как Мельникова поддерживает войну против Украины?

Олимпийская медалистка не ограничилась политической деятельностью. Мельникова активно поддерживает так называемую "СВО" (так в России называют войну против Украины – 24 Канал). "Нейтральная" гимнастка в своих соцсетях публиковала символ войны "Z" и объявляла сборы на помощь военным российской армии.

В мае 2022 года она выкладывала фото с символом "Z" на военном параде.

Мельникова с георгиевской лентой и символикой войны / скриншот из соцсетей гимнастки

В сентябре 2023-го распространяла сбор средств для члена сборной России по спортивной гимнастике Кравченко, отец которой был оккупантом и погиб на войне. Мельникова активно поддерживает семьи российских военных, которые ежедневно убивают граждан Украины. В собственном гимнастическом клубе в Воронеже она проводит тренировки для детей из семей военных.

Почему Украина собирается бойкотировать турнир в Париже?

Еще в апреле 2025 года НОК Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Украинская федерация гимнастики обратились в FIG с призывом не предоставлять нейтральный статус Мельниковой из-за ее публичной поддержки войны.

Ведь согласно рекомендациям МОК от 2023 года, к соревнованиям не допускают спортсменов, которые связаны с армией и пропагандой.

Что касается армии оккупантов, то Мельникова представляет спортивный клуб ЦСКА, который подчинен Минобороны России. Этот клуб оказывает помощь оккупантам, закупает разнообразное военное оборудование, в частности дроны. Поэтому на международной арене представители члены клуба ЦСКА представляют армию страны-агрессора.

Шойгу награждал Мельникову / фото из российских СМИ

Как в России оправдывают Мельникову?

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в пропагандистских СМИ пытается отбелить свою подопечную. Она подтвердила участие Мельниковой в выборах, но категорически отрицает поддержку войны.

"То, что Ангелина выдвигается в депутаты, это правда, а вот про "СВО" – ерунда. Мельникова никогда не участвовала в подобных мероприятиях. Украина решила усилить эффект, добавив к выдвижению в думу поддержку "СВО", – заявила тренерка.

Российским чиновникам не понравился протест Федерации гимнастики Украины во главе с Ириной Дерюгиной. Министр спорта России Михаил Дегтярев обвинил Украину в "международном терроризме" из-за бойкота Кубка мира 2025 года.

Отметим, что в связи с допуском к международным соревнованиям Мельниковой пришлось срочно менять программу. Гимнастка попрощалась с композицией Ирины Аллегровой "Младший лейтенант".

Под иностранную композицию россиянам запрещают выступать из-за авторских прав, а вот среди российских ей придется выискивать мелодию без упоминания об оккупантах.