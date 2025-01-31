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31 января 2025, 13:51
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Украинский вратарь подписал контракт с грандом европейского футбола

Денис Иваненко

После начала полномасштабного вторжения немало юных украинских футболистов продолжили свою карьеру за пределами родной страны. Очередным игроком, который получил шанс себя проявить на самом высоком уровне в Европе стал Глеб Удовиченко.

16-летний голкипер подписал контракт с мадридским Атлетико. Срок соглашения – 2 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "матрасников".

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Первый профессиональный контракт

Украинский вратарь будет тренироваться и играть в академии испанского клуба. Он заявил, что рад этой возможности и верит, что оказался в правильном месте.

Я очень рад подписать свой первый профессиональный контракт. Я хочу продолжать расти и учиться в этом замечательном клубе,
– сказал голкипер.

Справка. Глеб Удовиченко является воспитанником полтавской Ворсклы, за которую играл в молодежных командах. Он стал первым украинцем в истории мадридского Атлетико.

Отметим, что новоиспеченный вратарь "матрасников" стал уже пятым украинским голкипером, у которого есть контракт с испанскими клубами. Кроме него соглашения с первой командой или академией имеют: Андрей Лунин и Илья Волошин (Реал), Владислав Крапивцов (Жирона), а также Ян Журавский (Бетис).