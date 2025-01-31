Украинский вратарь подписал контракт с грандом европейского футбола

После начала полномасштабного вторжения немало юных украинских футболистов продолжили свою карьеру за пределами родной страны. Очередным игроком, который получил шанс себя проявить на самом высоком уровне в Европе стал Глеб Удовиченко.

16-летний голкипер подписал контракт с мадридским Атлетико. Срок соглашения – 2 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "матрасников".

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Первый профессиональный контракт

Украинский вратарь будет тренироваться и играть в академии испанского клуба. Он заявил, что рад этой возможности и верит, что оказался в правильном месте.

Я очень рад подписать свой первый профессиональный контракт. Я хочу продолжать расти и учиться в этом замечательном клубе,

– сказал голкипер.

Справка. Глеб Удовиченко является воспитанником полтавской Ворсклы, за которую играл в молодежных командах. Он стал первым украинцем в истории мадридского Атлетико.

Отметим, что новоиспеченный вратарь "матрасников" стал уже пятым украинским голкипером, у которого есть контракт с испанскими клубами. Кроме него соглашения с первой командой или академией имеют: Андрей Лунин и Илья Волошин (Реал), Владислав Крапивцов (Жирона), а также Ян Журавский (Бетис).