Глеб Бакши – 30-летний боксер, который является одним из предателей украинского спорта. Во время презентации следующего боя Бакши произошла курьезная ошибка.

Промоутерская компания Queensberry презентовала следующий бой Глеба Бакши на фоне украинского флага. Вообще боксер родом из Симферополя, но уже давно выступает за Россию, информирует 24 Канал.

Как предателю Бакши "вернули" украинское гражданство?

Предатель-боксер проведет бой в рамках противостояния Агит Кабаел – Дамиан Кныба, которое состоится 10 января 2026 года в Германии. Это будет защита звания временного чемпиона мира для Кабаэла. Ранее издание World Boxing News сообщало, что именно в бою Кабаел – Кныба определится обязательный соперник для Александра Усика.



Бакши презентовали украинцем / Скриншот с Queensberry

Впоследствии пресс-служба промоутерской компании исправила дикую ошибку. Интересно, что российский триколор они не вставили за спиной боксера.

Когда Бакши отрекся от украинского гражданства?

Глеб отказался от украинского паспорта еще после оккупации Крыма, откуда он родом. После чего он принял российское гражданство и начал свои выступления под вражеским флагом.

Под сине-желтым флагом боксер успел стать триумфатором и призером первенств Украины. Выступал за различные украинские сборные.

Что известно о Глебе Бакше?

Уже выступая за вражескую страну Бакши стал чемпионом мира в 2019-м.

Чемпион России (2018).

На Олимпийских играх-2020, которые из-за коронавируса были перенесены на 2021-й год, Глеб получил "бронзу" соревнований в весе до 75 килограммов. Бакши принес награду России.

Отметим, что Россия отобрала у Александра Усика имущество, которое он имел в родном Крыму.