Гліб Бакши – 30-річний боксер, який є одним із зрадників українського спорту. Під час презентації наступного бою Бакши сталась курйозна помилка.

Промоутерська компанія Queensberry презентувала наступний бій Гліба Бакши на тлі українського прапора. Взагалі боксер родом із Сімферополя, але вже давно виступає за Росію, інформує 24 Канал.

Як зраднику Бакши "повернули" українське громадянство?

Зрадник-боксер проведе бій у рамках протистояння Агіт Кабаєл – Даміан Книба, яке відбудеться 10 січня 2026 року у Німеччині. Це буде захист звання тимчасового чемпіона світу для Кабаєла. Раніше видання World Boxing News повідомляло, що саме у бою Кабаєл – Книба визначиться обов'язковий суперник для Олександра Усика.



Бакши презентували українцем / Скриншот із Queensberry

Згодом пресслужба промоутерської компанії виправила дику помилку. Цікаво, що російський триколор вони не вставили за спиною боксера.

Коли Бакши відрікся від українського громадянства?

Гліб відмовився від українського паспорта ще після окупації Криму, звідки він родом. Після чого він прийняв російське громадянство та розпочав свої виступи під ворожим стягом.

Під синьо-жовтим прапором боксер встиг стати тріумфатором та призером першостей України. Виступав за різні українські збірні.

Що відомо про Гліба Бакши?

Вже виступаючи за ворожу країну Бакши став чемпіоном світу у 2019-му.

Чемпіон Росії (2018).

На Олімпійських іграх-2020, які через коронавірус були перенесені на 2021-й рік, Гліб здобув "бронзу" змагань у вазі до 75 кілограмів. Бакши приніс нагороду Росії.

