Шахтер и ПСВ не смогли определить победителя в первом туре основного раунда Лиги чемпионов (1:1). Автор единственного гола "горняков" Глейкер Мендоса подробно проанализировал свой гол, сообщает ua-football.com.

Что сказал Мендоса о голе и Туране

В конце первого тайма футболистам украинской команды удался быстрый переход из центра поля в атаку. В финальной фазе эпизода Мендоса получил пас от Изаке, сместился в центр и прицельно пробил в дальний угол. ворот

Тренер всегда подчеркивает, что мы должны как можно чаще проводить атаки на полупространства, которые образуются в оборонительных редутах соперников, а также всегда стараться продвигать мяч как можно чаще вперед, избегая передач назад. Я видел, что соперник пытается сыграть один на один, и в то же время ждал момента, когда я нанесу удар,

– сказал автор гола.

Отметим, что уже в начале второго тайма голландцам удалось установить итоговый результат матча – 1:1.

Гол Мендозы в ворота ПСВ: смотрите видео

Матч второго тура подопечные Турана проведут 14 октября против греческого АЕКа. Этот поединок будет домашним для украинской команды и начнется в 22:00 по киевскому времени.

С чем Шахтер подходил к матчу Лиги чемпионов

Очевидно, команда Турана выполнила то, о чем перед игрой говорил Николай Матвиенко. Донецкие были хорошо подготовлены ментально.

Кроме того, защитник Шахтера рассказал, что мог оказаться в рядах ВСУ.