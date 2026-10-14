Холанд приобрел роскошную недвижимость в ОАЭ: ее стоимость составляет 446 миллионов

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд потратил немалую сумму на недвижимость в ОАЭ. Он приобрел роскошное поместье на острове за 446 миллионов.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Отмечается, что на эту недвижимость норвежец потратил около 7,5 миллиона фунтов стерлингов, что превышает 446 миллионов гривен.

Что известно о новом поместье Холанда

Интересно, что новое поместье футболиста еще не готово. Комплекс Manchester City Yas Residences by Ohana в ОАЭ еще строится. Рядом с виллой игрока Манчестер Сити будет жить и его отец. Альф-Инге Холанд – также бывший футболист, который вложился в недвижимость в этом комплексе.

Я очень рад присоединиться к этому проекту. Вскоре мы станем соседями с моим отцом, потому что мы с ним недавно приобрели недвижимость по соседству,

– отметил Эрлинг Холанд.



Проект нового поместья Холанда / Фото allproperties.ae



Проект нового особняка Холанда / Фото allproperties.ae

По информации СМИ, в особняке Холанда будет 5 спален. Строительная компания, занимающаяся этим проектом, на своих страницах в соцсетях поделилась радостной новостью о том, что бомбардир Манчестер Сити теперь является одним из членов семьи Ohana Development.

Как Холанд играет в этом сезоне

Эрлинг Холанд продолжает выступать за Манчестер Сити, который в настоящее время лидирует в АПЛ. В этом сезоне он забил 6 голов в 6 матчах за "горожан" в чемпионате Англии, а еще 2 гола забил в первом матче англичан в Лиге чемпионов. А также забил 3 мяча в 4 матчах сборной Норвегии в Лиге наций.

Скандинавский футболист уже возглавил бомбардирскую гонку в АПЛ. В предыдущем матче именно Холанд положил начало победе Манчестер Сити над Ливерпулем, забив первый гол в матче.

К слову, недавно Холанд и его адвокаты подали иск в суд на одну из норвежских авиакомпаний. Она якобы незаконно использовала образ футболиста для рекламы авиабилетов во время чемпионата мира 2026 года.