Про це повідомляє видання Daily Mail. Зазначається, що на це житло норвежець витратив близько 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, що більше ніж 446 мільйонів гривень.

Що відомо про новий маєток Голанда

Цікаво, що новий маєток футболіста ще не готовий. Комплекс Manchester City Yas Residences by Ohana в ОАЕ ще будується. Поруч із віллою гравця містян житиме і його батько. Альф-Інге Голанд – також колишній футболіст, який вклався в нерухомість у цьому комплексі.

Я дуже радий долучитись до цього проєкту. Незабаром ми станемо сусідами з моїм батьком, бо я та він нещодавно придбали нерухомість поруч,

– зазначив Ерлінг Голанд.



Проєкт нового маєтку Голанда / Фото allproperties.ae



Проєкт нового маєтку Голанда / Фото allproperties.ae

За інформацією медіа, в маєтку Голанда буде 5 спалень. Будівельна компанія, що займається цим проєктом, на своїх сторінках у соцмережах поділилась радісною новиною, що бомбардир Ман Сіті тепер один із членів родини Ohana Development.

Як Голанд грає цього сезону

Ерлінг Голанд продовжує свої виступи в Ман Сіті, який є поточним лідером АПЛ. Цього сезону він забив 6 голів у 6 матчах за містян у чемпіонаті Англії, ще 2 голами відзначився в першому матчі англійців у Лізі чемпіонів. А також забив 3 м'ячі в 4 матчах збірної Норвегії в Лізі націй.

Скандинавський футболіст уже захопив лідерство в бомбардирських перегонах в АПЛ. У попередньому матчі саме Голанд поклав початок перемозі Ман Сіті над Ліверпулем, забивши перший гол у матчі.

До слова, нещодавно Голанд і його адвокати подали позов до суду на одну з норвезьких авіакомпаній. Вона нібито незаконно використовувала образ футболіста для реклами авіаквитків під час чемпіонату світу 2026.