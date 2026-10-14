Об этом сообщает издание Daily Mail. Отмечается, что на эту недвижимость норвежец потратил около 7,5 миллиона фунтов стерлингов, что превышает 446 миллионов гривен.

Что известно о новом поместье Холанда

Интересно, что новое поместье футболиста еще не готово. Комплекс Manchester City Yas Residences by Ohana в ОАЭ еще строится. Рядом с виллой игрока Манчестер Сити будет жить и его отец. Альф-Инге Холанд – также бывший футболист, который вложился в недвижимость в этом комплексе.

Я очень рад присоединиться к этому проекту. Вскоре мы станем соседями с моим отцом, потому что мы с ним недавно приобрели недвижимость по соседству,

– отметил Эрлинг Холанд.



Проект нового поместья Холанда / Фото allproperties.ae



Проект нового особняка Холанда / Фото allproperties.ae

По информации СМИ, в особняке Холанда будет 5 спален. Строительная компания, занимающаяся этим проектом, на своих страницах в соцсетях поделилась радостной новостью о том, что бомбардир Манчестер Сити теперь является одним из членов семьи Ohana Development.

Как Холанд играет в этом сезоне

Эрлинг Холанд продолжает выступать за Манчестер Сити, который в настоящее время лидирует в АПЛ. В этом сезоне он забил 6 голов в 6 матчах за "горожан" в чемпионате Англии, а еще 2 гола забил в первом матче англичан в Лиге чемпионов. А также забил 3 мяча в 4 матчах сборной Норвегии в Лиге наций.

Скандинавский футболист уже возглавил бомбардирскую гонку в АПЛ. В предыдущем матче именно Холанд положил начало победе Манчестер Сити над Ливерпулем, забив первый гол в матче.

К слову, недавно Холанд и его адвокаты подали иск в суд на одну из норвежских авиакомпаний. Она якобы незаконно использовала образ футболиста для рекламы авиабилетов во время чемпионата мира 2026 года.