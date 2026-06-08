Триумф на улицах Монте-Карло позволил вундеркинду из Mercedes оторваться в чемпионате на 66 очков от преследователей. А также побить сразу три рекорда, сообщает 24 Канал.
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Как завершился Гран-при Монако?
В хаотичной гонке, полной лестниц из-за технических проблем и аварий, а также штрафов, Кими Антонелли продемонстрировал удивительную стабильность и невозмутимость. Итальянец дважды смог хорошо стартовать – в начале Гран-при и после красного флага – лидировал все круги и не дал оппонентам шанса даже приблизиться на трассе.
Пилот Mercedes одержал дебютную победу в Монако, опередив Льюиса Хэмилтона, а подиум сенсационно дополнил Изак Аджар из Red Bull. Джордж Рассел после проезда по пит-лейн финишировал вне очковой зоны, а Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Шарль Леклер не смогли завершить гонку.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Результаты Гран-при Монако 2026
- Андреа Кими Антонелли, Mercedes 2:23:31.243
- Льюис Хэмилтон, Ferrari +6.271
- Изак Аджар, Red Bull Racing +23.394
- Оскар Пиастри, McLaren +24.261
- Лиам Лоусон, Racing Bulls +26.553
- Арвид Линдблад, Racing Bulls +29.010
- Пьер Гасли, Alpine +30.369
- Александр Албон, Williams +33.413
- Эстебан Окон, Haas +37.140
- Фернандо Алонсо, Aston Martin +41.899
Какие рекорды побил Антонелли в Монако?
Кими стал самым молодым в истории победителем гонки, которую поэтично называют "жемчужиной в короле королевы автоспорта". В 19 лет в 9 месяцев итальянец опередил Льюиса Хэмилтона, который когда-то покорил улицы Монако в 23-летнем возрасте.
Также Антонелли стал наименее возрастным пилотом, который оформил Грэнд-слэм: выиграл квалификацию, лидировал в гонке от старта до финиша и продемонстрировал самый быстрый круг. Здесь упало достижение Макса Ферстаппена, который подобное впервые сделал в 23 года.
В конце концов Кими – единственный пилот в истории, кто свои первые 5 побед в Формуле-1 получил подряд. А также первый итальянец за 22 года со времен Ярно Трулли, кто поднял над головой золотой кубок в Монако.