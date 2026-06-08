Тріумф на вулицях Монте-Карло дозволив вундеркінду з Mercedes відірватися у чемпіонаті на 66 очок від переслідувачів. А також побити одразу три рекорди, повідомляє 24 Канал.

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Як завершився Гран-прі Монако?

У хаотичній гонці, сповненій сходів через технічні проблеми та аварії, а також штрафів, Кімі Антонеллі продемонстрував дивовижну стабільність і незворушність. Італієць двічі зміг добре стартувати – на початку Гран-прі та після червоного прапора – лідирував усі кола і не дав опонентам шансу навіть наблизитися на трасі.

Пілот Mercedes здобув дебютну перемогу в Монако, випередивши Льюїса Гемілтона, а подіум сенсаційно доповнив Ізак Аджар з Red Bull. Джордж Рассел після проїзду по піт-лейн фінішував поза межами очкової зони, а Макс Ферстаппен, Ландо Норріс і Шарль Леклер не змогли завершити гонку.

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Результати Гран-прі Монако 2026

Андреа Кімі Антонеллі, Mercedes 2:23:31.243 Льюїс Гемілтон, Ferrari +6.271 Ізак Аджар, Red Bull Racing +23.394 Оскар Піастрі, McLaren +24.261 Ліам Лоусон, Racing Bulls +26.553 Арвід Ліндблад, Racing Bulls +29.010 Пьєр Гаслі, Alpine +30.369 Александр Албон, Williams +33.413 Естебан Окон, Haas +37.140 Фернандо Алонсо, Aston Martin +41.899

Які рекорди побив Антонеллі у Монако?

Кімі став наймолодшим в історії переможцем гонки, яку поетично називають "перлиною у королі королеви автоспорту". У 19 років і 9 місяців італієць випередив Льюїса Гемілтона, який колись підкорив вулиці Монако у 23-річному віці.

Також Антонеллі став найменш віковим пілотом, який оформив Гренд-слем: виграв кваліфікацію, лідирував у гонці від старту до фінішу та продемонстрував найшвидше коло. Тут впало досягнення Макса Ферстаппена, який подібне вперше зробив у 23 роки.

Зрештою Кімі – єдиний пілот в історії, хто свої перші 5 перемог у Формулі-1 здобув поспіль. А також перший італієць за 22 роки з часів Ярно Труллі, хто підняв над головою золотий кубок у Монако.