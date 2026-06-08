Кими Антонелли в Монако установил сразу три рекорда Формулы-1

Формульный уикенд в Монако, от которого ожидали первого в сезоне успеха команды Ferrari, превратился в очередную демонстрацию доминации итальянца Кими Антонелли. 19-летний пилот продолжает переписывать историю своего вида спорта.

Триумф на улицах Монте-Карло позволил вундеркинду из Mercedes оторваться в чемпионате на 66 очков от преследователей. А также побить сразу три рекорда, сообщает 24 Канал.

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Как завершился Гран-при Монако?

В хаотичной гонке, полной лестниц из-за технических проблем и аварий, а также штрафов, Кими Антонелли продемонстрировал удивительную стабильность и невозмутимость. Итальянец дважды смог хорошо стартовать – в начале Гран-при и после красного флага – лидировал все круги и не дал оппонентам шанса даже приблизиться на трассе.

Пилот Mercedes одержал дебютную победу в Монако, опередив Льюиса Хэмилтона, а подиум сенсационно дополнил Изак Аджар из Red Bull. Джордж Рассел после проезда по пит-лейн финишировал вне очковой зоны, а Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Шарль Леклер не смогли завершить гонку.

Результаты Гран-при Монако 2026

Андреа Кими Антонелли, Mercedes 2:23:31.243 Льюис Хэмилтон, Ferrari +6.271 Изак Аджар, Red Bull Racing +23.394 Оскар Пиастри, McLaren +24.261 Лиам Лоусон, Racing Bulls +26.553 Арвид Линдблад, Racing Bulls +29.010 Пьер Гасли, Alpine +30.369 Александр Албон, Williams +33.413 Эстебан Окон, Haas +37.140 Фернандо Алонсо, Aston Martin +41.899

Какие рекорды побил Антонелли в Монако?

Кими стал самым молодым в истории победителем гонки, которую поэтично называют "жемчужиной в короле королевы автоспорта". В 19 лет в 9 месяцев итальянец опередил Льюиса Хэмилтона, который когда-то покорил улицы Монако в 23-летнем возрасте.

Также Антонелли стал наименее возрастным пилотом, который оформил Грэнд-слэм: выиграл квалификацию, лидировал в гонке от старта до финиша и продемонстрировал самый быстрый круг. Здесь упало достижение Макса Ферстаппена, который подобное впервые сделал в 23 года.

В конце концов Кими – единственный пилот в истории, кто свои первые 5 побед в Формуле-1 получил подряд. А также первый итальянец за 22 года со времен Ярно Трулли, кто поднял над головой золотой кубок в Монако.