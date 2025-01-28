Боксер провалил тестирование на наличие запрещенных веществ в организме. В итоге представителя вражеской страны отстранили сроком на 4 года, сообщает 24 канал со ссылкой на ITA.

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Наказание за допинг

Григорий Дрозд нарушил правила антидопингового комитета и получил временное отстранение в сентябре 2024 года. После расследования дела было принято решение о дисквалификации россиянина до 8 сентября 2028 года.

Также все результаты поединков, которые провел Дрозд, начиная с 2014 года, будут аннулированы. Отметим, что россиянин с 2014 по 2016 год владел чемпионским поясом WBC в тяжелом весе.

К слову. Григорий Дрозд за свою карьеру провел 41 бой в профессиональном ринге – 40 побед и 1 поражение. В 2017 году российский боксер решил повесить перчатки на гвоздь.

Ранее отстранили за употребление допинга другого бывшего российского боксера Александра Поветкина. "Витязь" получил четыре года дисквалификации.