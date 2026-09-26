Из-за разницы во времени между Тбилиси и центральной Европой матч в грузинской столице, как обычно, начнется раньше – в 19:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Где смотреть матч Грузия – Украина онлайн

В Украине матчи Лиги наций 2026/2027 годов транслирует медиасервис MEGOGO.

Смотреть матч можно будет на различных смарт-устройствах или просто в интернет-браузере на компьютере.

Для просмотра необходимо, чтобы у пользователя была одна из подписок – MEGOPACK (MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S), "Спорт" или "ТБ + Кино". Матчи Лиги наций показывают отдельные каналы MEGOGO Футбол.

Как смотреть матч бесплатно

В свободном доступе для Т2 и кабельных сетей матч покажет телеканал MEGOGO SPORT без дополнительной платы.

Предматчевая студия

В 17:45 MEGOGO начнет предматчевую программу в формате студии с экспертами, которая вернется в эфир во время перерыва и после игры для экспресс-анализа и интервью с игроками и тренером.

Комментаторы матча Грузии и Украины – Владимир Зверов и Виталий Похвала.

История противостояний

Украина никогда не проигрывала Грузии, но в Тбилиси команда Сакартвело стабильно набирает очки в противостояниях с "сине-желтыми". В прошлом розыгрыше Лиги наций мы здесь сыграли вничью.