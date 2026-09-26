Из-за разницы во времени между Тбилиси и центральной Европой матч в грузинской столице, как обычно, начнется раньше – в 19:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.
Где смотреть матч Грузия – Украина онлайн
В Украине матчи Лиги наций 2026/2027 годов транслирует медиасервис MEGOGO.
Смотреть матч можно будет на различных смарт-устройствах или просто в интернет-браузере на компьютере.
Для просмотра необходимо, чтобы у пользователя была одна из подписок – MEGOPACK (MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S), "Спорт" или "ТБ + Кино". Матчи Лиги наций показывают отдельные каналы MEGOGO Футбол.
Как смотреть матч бесплатно
В свободном доступе для Т2 и кабельных сетей матч покажет телеканал MEGOGO SPORT без дополнительной платы.
Предматчевая студия
В 17:45 MEGOGO начнет предматчевую программу в формате студии с экспертами, которая вернется в эфир во время перерыва и после игры для экспресс-анализа и интервью с игроками и тренером.
Комментаторы матча Грузии и Украины – Владимир Зверов и Виталий Похвала.
История противостояний
Украина никогда не проигрывала Грузии, но в Тбилиси команда Сакартвело стабильно набирает очки в противостояниях с "сине-желтыми". В прошлом розыгрыше Лиги наций мы здесь сыграли вничью.