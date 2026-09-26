Через різницю у часі між Тбілісі та центральною Європою матч у грузинській столиці звично розпочнеться раніше – о 19:00 за Києвом, пише 24 Канал.
Де дивитися матч Грузія – Україна онлайн
В Україні матчі Ліги націй 2026/2027 років транслює медіасервіс MEGOGO.
Дивитися матч можна буде на різноманітних смарт-пристроях або просто в інтернет-браузері на комп'ютері.
Перегляд вимагає наявності у користувача однієї з передплат – MEGOPACK (MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S), "Спорт" чи "ТБ + Кіно". Матчі Ліги націй показують окремі канали MEGOGO Футбол.
Як дивитися матч безкоштовно
У вільному доступі для Т2 та кабельних мережах матч покаже телеканал MEGOGO SPORT без додаткової плати.
Передматчева студія
О 17:45 MEGOGO розпочне розігрів перед матчем у форматі студії з експертами, яка повернеться в етер під час перерви та після гри для експрес-аналізу та інтерв'ю з гравцями і тренером.
Коментатори матчу Грузії та України – Володимир Звєров та Віталій Похвала.
Історія протистоянь
Україна ніколи не програвала Грузії, але у Тбілісі команда Сакартвело стабільно набирає очки у протистояннях із "синьо-жовтими". В минулій Лізі націй ми тут зіграли внічию.