Еще за день до матча Андреа Мальдера объявил о ротации на позиции вратаря и вынужденной замене на левом фланге обороны. Однако этим итальянец не ограничился, пишет 24 Канал.

Стартовый состав Украины на матч с Грузией

ТРУБИН

БОНДАРЬ – САРАПИЙ – МИХАВКО – МИХАЙЛИЧЕНКО

НАЗАРИНА – ПИХАЛЬОНОК – ЗУБКОВ – ХЛАНЬ

ВАНАТ – ПОНОМАРЕНКО

Изменения от Мальдеры

На позицию в воротах, как и ожидалось, возвращается Анатолий Трубин: итальянский тренер сам говорил, что у него есть договоренность с голкиперами, согласно которой против грузин должен играть футболист "Бенфики".

Проблему левого защитника "алленаторе" решил следующим образом: вместо Виталия Миколенко выпустил на эту позицию Богдана Михайличенко. В то же время правый фланг в отсутствие Ильи Крупского в заявке, вероятно, будет закрывать Валерий Бондарь, который обычно играет на позиции центрального защитника.

Ротация коснется и линии полузащиты: в опорной зоне вместо Владимира Бражка, который неудачно провел первый тайм с венграми, с первых минут выйдет Егор Назарина. Дебютирует за сборную Украины Максим Хлань.

Среди нападающих Андреа Мальдер на этот раз отдал предпочтение Матвею Пономаренко, который будет играть в паре с Владиславом Ванатом – единственным игроком, который второй раз подряд выходит в стартовом составе Украины в Лиге наций.

Что нужно знать о матче Грузия – Украина

Наша сборная никогда ранее не выигрывала в Тбилиси в официальных матчах: три попытки завершились ничьими. Зато грузинам за все время ни разу не удалось обыграть украинцев ни в одном матче, даже товарищеском.

После первого тура Украина делит первое место в группе с Северной Ирландией. Грузины, проиграв "айришам", имеют ноль очков, как и венгры.

После первого матча длительного осеннего сбора Грузия уволила главного тренера Вилли Саньоля. Его место занял бывший тренер юношеской сборной Рамаз Сванадзе.