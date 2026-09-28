Ще за день до гри Андреа Мальдера анонсував ротацію на позиції воротаря та вимушену заміну на лівому фланзі оборони. Проте цим італієць не обмежився, пише 24 Канал.

Стартовий склад України на матч з Грузією

ТРУБІН

БОНДАР – САРАПІЙ – МИХАВКО – МИХАЙЛІЧЕНКО

НАЗАРИНА – ПІХАЛЬОНОК

ЗУБКОВ – ХЛАНЬ

ВАНАТ – ПОНОМАРЕНКО

Зміни від Мальдери

На позицію у воротах очікувано повертається Анатолій Трубін: італійський коуч сам говорив, що має домовленість з голкіперами, відповідно до якої проти грузинів має грати футболіст Бенфіки.

Проблему лівого захисника "алленаторе" вирішив таким чином: замість Віталія Миколенка випустив туди Богдана Михайліченка. Водночас правий фланг за відсутності в заявці Іллі Крупського закриватиме, ймовірно, Валерій Бондар, який зазвичай грає центрального захисника.

Ротація стосуватиметься і лінії півзахисту: в опорній зоні замість Володимира Бражка, який невдало провів перший тайм з угорцями, вийде з перших хвилин Єгор Назарина. Дебютує за збірну України Максим Хлань.

Серед нападників Андреа Мальдера цього разу надав перевагу Матвію Пономаренку, який гратиме в парі з Владиславом Ванатом – єдиним гравцем, який вдруге поспіль виходить у старті України в Лізі націй.

Що потрібно знати про матч Грузія – Україна

Наша збірна ніколи раніше не вигравала у Тбілісі в офіційних матчах: три спроби завершились нічиїми. Натомість грузинам за весь час не вдалося жодного разу обіграти українців у будь-якій грі, навіть товариській.

Після першого туру Україна ділить першу сходинку у групі з Північною Ірландією. Грузини, програвши "айрішам", мають нуль очок, як і угорці.

Після першого матчу довгого осіннього збору Грузія відправила у відставку головного тренера Віллі Саньоля. Його місце посів колишній тренер молодіжної збірної Рамаз Сванадзе.