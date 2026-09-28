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Sport News 24 Футбол Без Ярмоленко и Яремчука: в каком составе Украина сыграет против Грузии
28 сентября, 17:50
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Без Ярмоленко и Яремчука: в каком составе Украина сыграет против Грузии

Андрей Олейник

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера уже определился со стартовой одиннадцаткой на матч второго тура Лиги наций против сборной Грузии. По сравнению с матчем против Венгрии в составе "сине-желтых" произошли существенные изменения.

Еще за день до матча Андреа Мальдера объявил о ротации на позиции вратаря и вынужденной замене на левом фланге обороны. Однако этим итальянец не ограничился, пишет 24 Канал.

Стартовый состав Украины на матч с Грузией

ТРУБИН

БОНДАРЬ – САРАПИЙ – МИХАВКО – МИХАЙЛИЧЕНКО

НАЗАРИНА – ПИХАЛЬОНОК – ЗУБКОВ – ХЛАНЬ

ВАНАТ – ПОНОМАРЕНКО

Изменения от Мальдеры

На позицию в воротах, как и ожидалось, возвращается Анатолий Трубин: итальянский тренер сам говорил, что у него есть договоренность с голкиперами, согласно которой против грузин должен играть футболист "Бенфики".

Проблему левого защитника "алленаторе" решил следующим образом: вместо Виталия Миколенко выпустил на эту позицию Богдана Михайличенко. В то же время правый фланг в отсутствие Ильи Крупского в заявке, вероятно, будет закрывать Валерий Бондарь, который обычно играет на позиции центрального защитника.

Ротация коснется и линии полузащиты: в опорной зоне вместо Владимира Бражка, который неудачно провел первый тайм с венграми, с первых минут выйдет Егор Назарина. Дебютирует за сборную Украины Максим Хлань.

Среди нападающих Андреа Мальдер на этот раз отдал предпочтение Матвею Пономаренко, который будет играть в паре с Владиславом Ванатом – единственным игроком, который второй раз подряд выходит в стартовом составе Украины в Лиге наций.

Что нужно знать о матче Грузия – Украина

Наша сборная никогда ранее не выигрывала в Тбилиси в официальных матчах: три попытки завершились ничьими. Зато грузинам за все время ни разу не удалось обыграть украинцев ни в одном матче, даже товарищеском.

После первого тура Украина делит первое место в группе с Северной Ирландией. Грузины, проиграв "айришам", имеют ноль очков, как и венгры.

После первого матча длительного осеннего сбора Грузия уволила главного тренера Вилли Саньоля. Его место занял бывший тренер юношеской сборной Рамаз Сванадзе.