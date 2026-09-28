Без Ярмоленко и Яремчука: в каком составе Украина сыграет против Грузии
Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера уже определился со стартовой одиннадцаткой на матч второго тура Лиги наций против сборной Грузии. По сравнению с матчем против Венгрии в составе "сине-желтых" произошли существенные изменения.
Еще за день до матча Андреа Мальдера объявил о ротации на позиции вратаря и вынужденной замене на левом фланге обороны. Однако этим итальянец не ограничился, пишет 24 Канал.
Стартовый состав Украины на матч с Грузией
ТРУБИН
БОНДАРЬ – САРАПИЙ – МИХАВКО – МИХАЙЛИЧЕНКО
НАЗАРИНА – ПИХАЛЬОНОК – ЗУБКОВ – ХЛАНЬ
ВАНАТ – ПОНОМАРЕНКО
Изменения от Мальдеры
На позицию в воротах, как и ожидалось, возвращается Анатолий Трубин: итальянский тренер сам говорил, что у него есть договоренность с голкиперами, согласно которой против грузин должен играть футболист "Бенфики".
Проблему левого защитника "алленаторе" решил следующим образом: вместо Виталия Миколенко выпустил на эту позицию Богдана Михайличенко. В то же время правый фланг в отсутствие Ильи Крупского в заявке, вероятно, будет закрывать Валерий Бондарь, который обычно играет на позиции центрального защитника.
Ротация коснется и линии полузащиты: в опорной зоне вместо Владимира Бражка, который неудачно провел первый тайм с венграми, с первых минут выйдет Егор Назарина. Дебютирует за сборную Украины Максим Хлань.
Среди нападающих Андреа Мальдер на этот раз отдал предпочтение Матвею Пономаренко, который будет играть в паре с Владиславом Ванатом – единственным игроком, который второй раз подряд выходит в стартовом составе Украины в Лиге наций.
Что нужно знать о матче Грузия – Украина
Наша сборная никогда ранее не выигрывала в Тбилиси в официальных матчах: три попытки завершились ничьими. Зато грузинам за все время ни разу не удалось обыграть украинцев ни в одном матче, даже товарищеском.
После первого тура Украина делит первое место в группе с Северной Ирландией. Грузины, проиграв "айришам", имеют ноль очков, как и венгры.
После первого матча длительного осеннего сбора Грузия уволила главного тренера Вилли Саньоля. Его место занял бывший тренер юношеской сборной Рамаз Сванадзе.